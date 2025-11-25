Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blue Bloods - Crime Scene New York

Irisches Alzheimer

Kabel EinsStaffel 11Folge 12vom 25.11.2025
Irisches Alzheimer

Irisches AlzheimerJetzt kostenlos streamen

Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 12: Irisches Alzheimer

42 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Eddie und ihre Partnerin nehmen zwei Männer wegen illegalen Waffenbesitzes fest. Der Fall landet vor Gericht und somit zwangsläufig auch bei Erin. Als sie von der Mutter von Charles Hayes darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Verteidigung ihres Sohnes zu wünschen übriglässt, bittet Erin ihren Ex-Mann, diese ohne ein Honorar zu übernehmen. Zu allem Übel wird einer der beiden Angeklagten im weiteren Prozessverlauf des Mordes beschuldigt.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Blue Bloods - Crime Scene New York
Kabel Eins
Blue Bloods - Crime Scene New York

Blue Bloods - Crime Scene New York

Alle 1 Staffeln und Folgen