Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 15: Mörderische Botschaft
41 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 16
Danny und Maria nehmen in einem Mord schnell eine mögliche Spur auf. Diese führt sie zu einem illegalen Waffenhandel. Außerdem kommt es im Zuge der Ermittlungen zu einem überraschenden Aufeinandertreffen mit Dannys Neffen Joe, der seit seinem mysteriösen Verschwinden verdeckt ermittelt. Unterdessen begeben sich Erin und Anthony zu einem schrecklichen Tatort - in beiden Fällen gilt Max Fagan als Hauptverdächtiger. Derweil wächst in Joe die Angst, enttarnt worden zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Boeth, Richard
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren