Blue Bloods - Crime Scene New York

Mörderische Botschaft

Kabel EinsStaffel 11Folge 15vom 03.12.2025
Folge 15: Mörderische Botschaft

41 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 16

Danny und Maria nehmen in einem Mord schnell eine mögliche Spur auf. Diese führt sie zu einem illegalen Waffenhandel. Außerdem kommt es im Zuge der Ermittlungen zu einem überraschenden Aufeinandertreffen mit Dannys Neffen Joe, der seit seinem mysteriösen Verschwinden verdeckt ermittelt. Unterdessen begeben sich Erin und Anthony zu einem schrecklichen Tatort - in beiden Fällen gilt Max Fagan als Hauptverdächtiger. Derweil wächst in Joe die Angst, enttarnt worden zu sein.

Kabel Eins
