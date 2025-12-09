Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Eine Familie schwarzer Schafe

Kabel EinsStaffel 11Folge 16vom 09.12.2025
Eine Familie schwarzer Schafe

41 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 16

Nachdem der Tote in dem ausgebrannten Auto nicht als Joe Hill identifiziert wurde, atmen die Reagans auf. Nichtsahnend, was Joe und Dickson nun vorhaben, machen sich Danny und Jamie auf die Suche nach ihm, indem sie seinen hinterlassenen Spuren nachgehen. Auch Erin und Anthony versuchen alles zu tun, um Joe zu helfen, auch wenn dies bedeutet, sich gegen das Gesetz stellen zu müssen.

Kabel Eins
