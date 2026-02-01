Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Schuld

Kabel Eins Staffel 12 Folge 16 vom 10.02.2026
Schuld

Folge 16: Schuld

41 Min. Folge vom 10.02.2026 Ab 12

Ein Streit unter verfeindeten Nachbarn droht zu eskalieren. Immer wieder muss die Polizei anrücken und vermitteln. Doch als eine der beiden Parteien tot aufgefunden wird, scheint der Fall klar zu sein. Anthony muss sich derweil einer ganz anderen Herausforderung stellen: Er erhält ein verlockendes Jobangebot. Der Detective erzählt Erin von der Beförderung, aber sie reagiert zu seinem Leidwesen völlig anders als erwartet.

