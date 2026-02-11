Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 17: Grautöne
42 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Danny und Baez ermitteln im Fall eines ermordeten Studenten aus reichem Hause. Während sich Anthony Sorgen um seine Geschwister macht, ist Frank irritiert. Warum wurde er nicht von Bürgermeiste Chase zum Leiter der Sicherheitsabteilung ernannt?
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
