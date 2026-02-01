Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 19: Der Held war high
42 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Jamie ist auf dem Heimweg von einer Party, bei der ihm jemand ohne sein Einverständnis Drogen gegeben hat. Nach einer Polizeikontrolle wird seine Dienstmarke zunächst konfisziert. Unterdessen wird Erin von einem Stalker verfolgt, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren