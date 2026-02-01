Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 12Folge 19vom 18.02.2026
42 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Jamie ist auf dem Heimweg von einer Party, bei der ihm jemand ohne sein Einverständnis Drogen gegeben hat. Nach einer Polizeikontrolle wird seine Dienstmarke zunächst konfisziert. Unterdessen wird Erin von einem Stalker verfolgt, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Kabel Eins
