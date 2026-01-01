Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 7: Das unerwartete Lob
41 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Die Einwohner von Little Nam machen Baez und Danny das Leben schwer, als diese dem Raubüberfall auf Bao Phams Laden nachgehen. Zwar scheinen die Verbindungen zu einer kriminellen Bande auf der Hand zu liegen, jedoch stellt sich das bald als Irrtum heraus. Andernorts kämpft Erin mit Crawfords Schikanen. Mit der Zeit erkennt sie allerdings, dass ihr der neue Fall nicht aus reiner Boshaftigkeit zugewiesen wurde.
Blue Bloods - Crime Scene New York
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
