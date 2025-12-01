Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 3: Genug ist genug
42 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Ein verlockendes Jobangebot bringt Frank dazu, seine berufliche Laufbahn bei der Polizei zu hinterfragen. Doch muss er bei der Entscheidung, seinen vermeintlichen Traumjob bei der NFL anzunehmen, auch Erins Wünsche berücksichtigen. Indes zeigt sich Danny gar nicht begeistert, als ihn Witten und Janko Sean ohne seine Einwilligung mit auf Streife nehmen.
