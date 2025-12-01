Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blue Bloods - Crime Scene New York

Die Waffe aus dem East River

Kabel EinsStaffel 12Folge 4vom 23.12.2025
42 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Danny ist es leid, stets mit Mordfällen zu tun zu haben. So ergreift er mit Baez die Chance, im Vermisstenfall einer jungen New Yorkerin auf eigene Faust zu ermitteln. Währenddessen lässt Eddie ihren aus dem Gefängnis entlassenen Vater ohne Abstimmung mit Jamie in das eheliche Haus einziehen. Dieser zeigt sich vom unerwarteten Gast jedoch nur wenig begeistert.

