Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 6: Im Reich der Schatten
41 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Danny und Baez ermitteln in einem Mordfall, bei dem Voodoo im Spiel ist. Eddie und ein Kollege nehmen eine Elite-Schule unter die Lupe, deren Aufnahmebedingungen bestimmte Bewerber von Beginn an ausschließen.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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