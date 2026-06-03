Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 8: Die Falle in der Falle
42 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Danny und Baez sind außer sich, als sie erfahren, dass ein Serienkiller früher aus seiner Haft entlassen wird. Der Kriminelle hatte Baez und seine Tochter im Visier, bevor er hinter Gittern gebracht wurde.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick
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