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Blue Bloods - Crime Scene New York

Die Falle in der Falle

Kabel EinsStaffel 14Folge 8vom 03.06.2026
Die Falle in der Falle

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Blue Bloods - Crime Scene New York

Folge 8: Die Falle in der Falle

42 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Danny und Baez sind außer sich, als sie erfahren, dass ein Serienkiller früher aus seiner Haft entlassen wird. Der Kriminelle hatte Baez und seine Tochter im Visier, bevor er hinter Gittern gebracht wurde.

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