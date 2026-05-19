Blue Bloods - Crime Scene New York
Folge 7: In den Seilen
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Eine Gruppe Betrüger bringt ältere Menschen um ihr Geld - Jamie ermittelt. Danny und Baez sind einer Reihe mysteriöser Todesfälle in einem Krankenhaus auf der Spur.
Weitere Folgen in Staffel 14
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Alle Staffeln im Überblick
Blue Bloods - Crime Scene New York
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Unterhaltung
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9-14, Season 14: CBS International Television & © Season 8: CBS Television & © Season 8: CBS International Television (ehem: Paramount Pictures International) & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Blankenhorn, Craig & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Harbron, Patrick & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Filo, John Paul & © Season 9: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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