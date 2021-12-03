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Body Fixers - Die Beauty Profis

Aussehen wie David Bowie

sixxStaffel 1Folge 2vom 03.12.2021
Aussehen wie David Bowie

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Body Fixers - Die Beauty Profis

Folge 2: Aussehen wie David Bowie

44 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12

Heute begibt sich der aufstrebende Star Ottavio in die Hände der Body Fixers. Er möchte sich sämtliche Körperbehaarung entfernen lassen. Außerdem im Studio: die tätowierte und gepiercte Dreadlock-Trägerin Torz; Ashleigh, die wie David Bowie aussehen will und Roisin mit einem vermasselten Gesichtstattoo.

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