Aussehen wie David BowieJetzt kostenlos streamen
Body Fixers - Die Beauty Profis
Folge 2: Aussehen wie David Bowie
44 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 12
Heute begibt sich der aufstrebende Star Ottavio in die Hände der Body Fixers. Er möchte sich sämtliche Körperbehaarung entfernen lassen. Außerdem im Studio: die tätowierte und gepiercte Dreadlock-Trägerin Torz; Ashleigh, die wie David Bowie aussehen will und Roisin mit einem vermasselten Gesichtstattoo.
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Body Fixers - Die Beauty Profis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Copyright ist ALL3MEDIA International, Bildrechte: Studio Lambert & all3media Int./