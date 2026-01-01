Body Fixers - Die Beauty Profis
Folge 3: Ein Schamhaar-Krönchen
44 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Jordan hat sich für ein anstehendes Gay-Festival etwas Besonderes ausgedacht: Er will seine Schamhaare in die Form einer Krone bringen. Gegen auffallende Glitzersteine hat er nichts einzuwenden. Unterdessen braucht Megan einen dunklen, glänzenden Teint für einen Body-Building-Wettbewerb, bei dem sie im Bikini auf der Bühne steht, und Carl bekommt seine rebellischen Haare nicht mehr unter Kontrolle.
Body Fixers - Die Beauty Profis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Copyright ist ALL3MEDIA International, Bildrechte: Studio Lambert & all3media Int./