Folge 4: Rapper Kunterbunt
44 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12
Rapper Bradley will groß rauskommen, Trends setzen und die Stilikone seiner Generation werden. Ein Besuch bei den Body Fixers soll all das möglich machen - er bekommt regenbogenfarbenes Haar und farblich passende Augenbrauen. Hanna hat ein anderes haariges Problem: Bauch, Brust und Gesicht sind stark behaart und sie hatte deshalb auch noch nie einen Freund. Dr. Esho beginnt mit der Laserdepilation.
