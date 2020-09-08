Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 08.09.2020: Folge 17
22 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 6
Die Guardia Civil hat in der spanischen Hauptstadt Madrid im Gepäck eines Passagiers, der nach Düsseldorf weiterfliegen will, verdächtige 2-Liter-Flaschen entdeckt. Das Boarding ist abgeschlossen - der Eigentümer der Reisetasche sitzt bereits im Flugzeug. Deshalb ist am Airport Eile geboten. An der Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden durchkreuzt der Zoll unterdessen die Pläne von Drogenschmugglern. Bei den außerplanmäßigen Kontrollen kommt eine Hundestaffel zum Einsatz. Die Vierbeiner erschnüffeln in der Nähe von Lüttich Heroin und Kokain.
