Border Control: Europas Grenzschützer

Folge 17

DMAXFolge vom 08.09.2020
Folge 17

Folge 17Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Europas Grenzschützer

Folge vom 08.09.2020: Folge 17

22 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 6

Die Guardia Civil hat in der spanischen Hauptstadt Madrid im Gepäck eines Passagiers, der nach Düsseldorf weiterfliegen will, verdächtige 2-Liter-Flaschen entdeckt. Das Boarding ist abgeschlossen - der Eigentümer der Reisetasche sitzt bereits im Flugzeug. Deshalb ist am Airport Eile geboten. An der Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden durchkreuzt der Zoll unterdessen die Pläne von Drogenschmugglern. Bei den außerplanmäßigen Kontrollen kommt eine Hundestaffel zum Einsatz. Die Vierbeiner erschnüffeln in der Nähe von Lüttich Heroin und Kokain.

