Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 10.09.2020: Folge 19
22 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 6
Die Baumstämme in einem Schiffscontainer aus Ecuador erscheinen auf den ersten Blick unverdächtig, aber die Grenzschützer in Algeciras haben einen guten Riecher für kriminelle Machenschaften. Deshalb wird die Fracht genauer untersucht. Bei ihren Nachforschungen entdecken die Beamten der Guardia Civil 800 Kilo Kokain. Am Flughafen Rom-Fiumicino landet unterdessen eine Maschine aus China. Drei Passagiere legen auf der Heimreise nach Kolumbien in der italienischen Hauptstadt einen Zwischenstopp ein. Haben die Geschäftsleute verbotene Waren im Gepäck?
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
