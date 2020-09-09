Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 09.09.2020: Folge 18
22 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 12
Am Airport in Rom muss sich ein Passagier aus Rio de Janeiro einer Leibesvisitation unterziehen. Die Grenzschützer vermuten, dass der Mann Drogen ins Land schmuggelt. Und der Verdacht bestätigt sich: Der Fluggast ist unter seiner Sporthose getapt - an seinen Beinen kleben etliche Päckchen mit weißem Pulver. Die Guardia Civil überwacht derweil den Schiffsverkehr in der Straße von Gibraltar. In der Einsatzzentrale in Algeciras geht in dieser Folge ein Notruf ein: Ein Schlauchboot mit Immigranten droht in der viel befahrenen Meerenge zu sinken.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.