Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 13.07.2024: Episode 1
41 Min.Folge vom 13.07.2024Ab 6
Die Grenzschützer:innen am Flughafen in Stockholm haben einen Tipp bekommen. Deshalb untersuchen Olivia und ihr Kollege Timor das Gepäck eines Reisenden aus Israel. Dessen Koffer sind randvoll gefüllt mit Khat, einer berauschenden Pflanze, die in Ostafrika und auf der arabischen Halbinsel vorkommt. Am Hafen von Helsingborg überprüfen schwedische Zollbeamte unterdessen Fahrzeuge, die mit der Fähre an Land kommen. Dort geraten in dieser Folge Alkoholschmuggler in Erklärungsnot. Und in Trelleborg wird ein mit Tiefkühlgemüse beladener Lastwagen durchleuchtet.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
