Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 20.07.2024: Episode 4
41 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 6
Ein Passagier aus Südostasien gibt sich am Flughafen in Stockholm als Rosenzüchter aus. Aber die Utensilien in seinem Gepäck könnte man auch beim Anbau von Cannabis verwenden. Deshalb führen die Beamten eine intensive Befragung durch. Auf der Öresundbrücke, die Schweden mit Dänemark verbindet, verhält sich ein Lkw-Fahrer unkooperativ. Trotzdem muss sich der Mann einem Bluttest unterziehen. Und am Hafen von Norvik weht den Sicherheitskräften ein kalter Wind um die Nase. Dort überführen die Grenzschützer auf frischer Tat einen Zigarettenschmuggler.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
