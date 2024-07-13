Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 13.07.2024: Episode 2
41 Min.Folge vom 13.07.2024Ab 12
Am Flughafen in Stockholm werden pro Jahr bis zu 26 Millionen Passagiere abgefertigt. Dort befragt eine Zollbeamtin bei der Einreise eine junge Dame. Die Frau verhält sich sehr aggressiv. Deshalb entscheiden sich die schwedischen Sicherheitskräfte für eine Leibesvisitation. Am Fähranleger Värtahamnen wirken zwei Männer ebenfalls nervös. Haben die verdächtigen Personen etwas zu verbergen? Und in Ystad kontrollieren Grenzschützer einen Lastkraftwagen aus Polen. Dabei kommt in dieser Folge von „Border Control“ eine große Menge an Zigaretten zum Vorschein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.