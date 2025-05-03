Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 10

DMAXFolge vom 03.05.2025
Episode 10

Episode 10Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 03.05.2025: Episode 10

41 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 6

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deshalb sollte man sich mit den geltenden Einfuhrbestimmungen vertraut machen, bevor man in ein anderes Land einreist. Oder haben die beiden Passagiere am Stockholmer Flughafen darauf gebaut, dass sie nicht kontrolliert werden? Egal, wie es sich in diesem Fall verhält, in der Hauptstadt ist in dieser Folge ein Bußgeld fällig. Und in Nyköping kommen im Gepäck einer Reisenden aus Albanien, die in Schweden angeblich eine Freundin besuchen will, verdächtige Substanzen zum Vorschein. Handelt es sich dabei um anabole Steroide?

Alle verfügbaren Folgen