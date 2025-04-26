Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 9

DMAXFolge vom 26.04.2025
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 26.04.2025: Episode 9

41 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 6

200 Zigaretten pro Person sind erlaubt. Doch ein Passagier hat am Stockholmer Flughafen Arlanda deutlich mehr Tabakwaren im Gepäck. Der Mann versucht mit den Zollbeamten zu verhandeln. Seine Bemühungen sind allerdings völlig aussichtslos. Stattdessen nehmen die Grenzschützer weitere verdächtige Substanzen ins Visier. Handelt es sich bei den Fundstücken um Medizin? Und auf der Öresundbrücke wollen in dieser Folge von „Border Control“ drei Reisende aus Polen die Grenze nach Schweden überqueren. Das Trio wirkt sehr nervös und im Fahrzeug riecht es nach Cannabis.

Alle verfügbaren Folgen