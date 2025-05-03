Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 03.05.2025: Episode 11
41 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 6
Zu welchem Zweck haben die Männer so viel Alkohol eingekauft? In Helsingborg verstricken sich die Insassen eines Fahrzeugs in Widersprüche. Die beiden Personen werden vom Zoll getrennt voneinander befragt. Ihre Aussagen werfen bei den Beamten Fragen auf. Deshalb haken die Grenzschützer in dieser Folge von „Border Control“ intensiv nach. Und auf der Öresundbrücke, welche die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden verbindet, gerät ein Niederländer in Erklärungsnot. Der Mann führt Drogen mit sich. Und wie verhält es sich mit seinen Begleitern?
