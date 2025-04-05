Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 05.04.2025: Episode 11
41 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12
Einem Zollbeamten fallen am Flughafen zwei verdächtige Personen auf. Die beiden Männer scheinen sich zu kennen, aber vor dem Kontrollpunkt trennen sich ihre Wege. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Bei der Befragung durch das Sicherheitspersonal verstricken sich die Passagiere in Widersprüche. Die Grenzpolizei nimmt derweil einen Betrunkenen in Gewahrsam, der sich in einer Toilette versteckt. Der Mann ist obdachlos und hat mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und auf der Öresundbrücke kommen bei einer Fahrzeugkontrolle mehrere Messer zum Vorschein.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
