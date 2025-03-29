Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 29.03.2025: Episode 9
41 Min.Folge vom 29.03.2025Ab 12
Die Grenzpolizei sichtet nach einem mutmaßlichen Autodiebstahl in der Nähe von Stockholm ein Beweisvideo, das von einem Hotelgast gefilmt wurde. Der erste Eindruck, dass die Missetäter das Fahrzeug stehlen wollten, erhärtet sich nicht. Die Verdächtigen Personen haben offenbar etwas gesucht. Und weitere Recherchen ergeben: Der Wagen gehört einem Kriminellen. Wurden in dem Vehikel Waffen oder Drogen aufbewahrt? Und zu welchem Zweck haben die Insassen eines Kleinbusses so viel Alkohol eingekauft? Die Aussagen der Männer erscheinen wenig glaubwürdig.
Genre:Reality, Dokumentation
12
