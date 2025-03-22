Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 8

DMAXFolge vom 22.03.2025
Episode 8

Episode 8

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 22.03.2025: Episode 8

41 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Die Zollbeamten erledigen nur ihren Job. Doch ein Passagier aus Doha reagiert ungehalten, als schwedische Grenzschützer am Stockholmer Flughafen Arlanda das Gepäck seines Sohnes durchsuchen. Diese Maßnahme hält der Reisende für unangemessen. Der Sicherheitsdienst greift unterdessen am Airport eine schwer alkoholisierte Person auf. Der Mann war in Richtung Rollfeld unterwegs. Dort ist der Zugang strengstens untersagt. Und auf der Öresundbrücke kommen in dieser Folge bei einer Fahrzeugkontrolle Amphetamin, Cannabis und MDMA-Pillen zum Vorschein.

