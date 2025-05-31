Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 31.05.2025: Episode 3
22 Min.Folge vom 31.05.2025Ab 12
Am Flughafen in Madrid interessiert sich die Guardia Civil für den Inhalt von fünf Paketen. Die Waren wurden von Gijón aus verschickt und sind für Belgien bestimmt. Bei der Kontrolle entdecken die Grenzschützer fast fünf Kilo Marihuana. In Bilbao droht einem Waffenbesitzer Ungemach. Denn weder die Art des Transports noch die vorgelegten Unterlagen scheinen den gesetzlichen Bestimmungen zu entsprechen. Und in Algeciras schlägt ein Spürhund an. Der Vierbeiner hat womöglich Betäubungsmittel erschnüffelt. Werden die Beamten in dem verdächtigen Fahrzeug fündig?
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.