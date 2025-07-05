Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 05.07.2025: Episode 8
22 Min.Folge vom 05.07.2025Ab 6
Gegen Schmuggel hilft der Röntgenblick: Grenzschützer durchleuchten am Hafen in Algeciras ein Fahrzeug. In dem Transporter entdecken die Beamten hinter Korbwaren versteckt verdächtige Gasflaschen. Wollte der Fahrer mit Kältemittel für Klimaanlagen Geschäfte machen? Am Flughafen in Barcelona besteht ebenfalls Klärungsbedarf. Dort kann ein Passagier für die Schuhe und T-Shirts in seinem Gepäck keinen Kaufbeleg vorweisen. Und in der Hauptstadt Madrid herrscht Ekelalarm. Hier muss sich die Guardia Civil beim Öffnen eines Pakets gegen Ungeziefer erwehren.
