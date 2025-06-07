Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 07.06.2025: Episode 4
22 Min.Folge vom 07.06.2025Ab 6
Bangkok, Dubai, Barcelona: Der Karton, den die Guardia Civil in Katalonien kontrolliert, hat eine lange Reise hinter sich. Und der Inhalt ist aufwendig verpackt. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine Koralle. Die geschützte Art darf der Passagier aus Myanmar nicht nach Spanien einführen. In La Línea de la Concepción haben Zollbeamte bei einer Stichprobenkontrolle einen Rucksack im Visier. Und am Hafen von Algeciras spürt ein Vierbeiner namens „Iron“ mit den rund 300 Millionen Geruchsrezeptoren in seiner Nase illegale Tabakwaren auf.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
