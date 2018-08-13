Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 13.08.2018: Folge 1
22 Min.Folge vom 13.08.2018Ab 12
Ein toter Affe? Am Flughafen Madrid-Barajas werden täglich bis zu siebenundvierzigtausend Gepäckstücke abgefertigt. Dabei gerät zum Auftakt der zweiten Staffel ein herrenloser Koffer aus Marrakesch ins Visier der Guardia Civil, der einen unangenehmen Geruch verströmt. Die Bilder des Röntgenmonitors geben ebenfalls Anlass zur Besorgnis, deshalb wird vorsorglich das Gesundheitsamt eingeschaltet. An der Grenze zwischen La Línea de la Concepción und Gibraltar droht eine Autodurchsuchung unterdessen in Handgreiflichkeiten auszuarten.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.