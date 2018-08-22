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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge 8

DMAXFolge vom 22.08.2018
Folge 8

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 22.08.2018: Folge 8

22 Min.Folge vom 22.08.2018Ab 6

Beim spanischen Zoll geht ein Hinweis der deutschen Behörden ein. Ein Container wurde von Mexiko über Frankfurt nach Barcelona geschickt - und sollte dort auf ein Frachtschiff nach Australien verladen werden. Als die Beamten der Guardia Civil die Sendung genauer untersuchen, entdecken sie darin eine Büste aus Bronze, in der vakuumverpackte Päckchen mit Kokain versteckt wurden. In Campo de Gibraltar verfolgt ein Polizeihubschrauber unterdessen ein verdächtiges Schlauchboot. Sind dort ebenfalls Schmuggler am Werk?

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