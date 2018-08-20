Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 20.08.2018: Folge 6
22 Min.Folge vom 20.08.2018Ab 6
Am Flughafen in Barcelona wird der Abflug einer Maschine nach Paris gestoppt, damit zwei Passagiere von Bord gebracht werden können. Zollbeamte haben in den Koffern der Fluggäste doppelte Böden entdeckt. Bei der Durchsuchung der Gepäckstücke kommen zehn Kilo Haschisch im Wert von 15 000 Euro zum Vorschein, deshalb drohen den jungen Frauen aus Sao Paulo lange Haftstrafen. Am Hafen von Algeciras haben die Grenzschützer anschließend ein Fahrzeug mit marokkanischem Kennzeichen im Fokus, das von einem EU-Bürger gelenkt wird.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.