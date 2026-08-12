Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 12.08.2026: Episode 47
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
24 Stangen Zigaretten, vier Ladegeräte, zwei Spielekonsolen und drei Smartphones: Gegen einen Passagier aus dem Irak wird in der Türkei ein Verfahren wegen Schmuggels eingeleitet, weil er am Flughafen Sabiha Gökçen versucht hat, Tabakwaren und technische Geräte am Zoll vorbeizuschleusen. Die Waren werden sichergestellt, und bevor der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben wird, muss der junge Mann eine Aussage machen. Und wie verhält es sich mit Stoffen, Textilien und Geschenken für eine Hochzeit? Die Beamten schauen sich die Mitbringsel sehr genau an.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.