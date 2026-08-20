Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 20.08.2026: Episode 53
45 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6
Am Flughafen Sabiha Gökçen gerät bei einer Kontrolle das Gepäck einer Reisegruppe ins Visier der Beamten. In den Koffern befinden sich zahlreiche Tabak- und Pharmaprodukte. In einer Tüte finden die Zöllner außerdem Flaschen mit Injektionslösungen. Botox, Steroide oder Krebsmedikamente? Dazu machen die Passagierinnen widersprüchliche Angaben. Und am größten Seehafen der Türkei legt in dieser Folge ein Frachter aus China an. Beim Röntgen eines Containers stoßen die Grenzschützer auf Unregelmäßigkeiten. Daraufhin wird der Großraumbehälter nahezu vollständig entladen.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.