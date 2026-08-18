Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 18.08.2026: Episode 51
46 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Kommerzielle Waren? Im Koffer einer Passagierin aus Katar kommen am Flughafen Sabiha Gökçen zwei Nebelscheinwerfer für Motorräder zum Vorschein. Dabei handelt es sich angeblich um ein Geschenk für einen Freund. In einer Tasche hat die Frau zudem zahlreiche einzeln verpackte Lebensmittel verstaut. Der Anfangsverdacht der Zollbeamten hat sich bisher jedoch noch nicht bestätigt. Und im Dreiländereck zwischen der Türkei, Bulgarien und Griechenland passieren täglich Tausende Fahrzeuge die Grenze. Dort wird in dieser Folge ein Reisebus aus Südosteuropa kontrolliert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.