Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 20Jetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA
Folge vom 02.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 20
43 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
An der World Trade Bridge machen Zöllner einen spektakulären Fund: 140 Kisten voller Drogen sind in einem völlig unerwarteten Fahrzeug versteckt. In Progreso versucht ein mutmaßliches Gangmitglied unauffällig die Grenze zu passieren, während zwei Teenager mit Angstlösern erwischt werden - und ihre Geschichte eine tragische Wendung nimmt. In Laredo stoßen Ermittler auf ein raffiniert gebautes Geheimfach in einem Pick-up. Nur mit Köpfchen lässt sich der Code knacken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12