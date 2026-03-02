Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTFolge vom 02.03.2026
43 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

An der World Trade Bridge machen Zöllner einen spektakulären Fund: 140 Kisten voller Drogen sind in einem völlig unerwarteten Fahrzeug versteckt. In Progreso versucht ein mutmaßliches Gangmitglied unauffällig die Grenze zu passieren, während zwei Teenager mit Angstlösern erwischt werden - und ihre Geschichte eine tragische Wendung nimmt. In Laredo stoßen Ermittler auf ein raffiniert gebautes Geheimfach in einem Pick-up. Nur mit Köpfchen lässt sich der Code knacken.

