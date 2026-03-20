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Border Patrol USA

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 18

WELTFolge vom 20.03.2026
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 18

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Border Patrol USA

Folge vom 20.03.2026: Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze: Folge 18

44 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Eine Frau aus Venezuela berichtet Grenzbeamten von ihrer gefährlichen Flucht aus Venezuela und den hohen Summen, die sie an Schleuser zahlte. Währenddessen geraten in Laredo zwei US-Bürger unter Druck, nachdem ihr Versuch Drogen in Gemüsedosen zu schmuggeln aufflog und sie Hinweise auf ein illegales Netzwerk geben. In Hidalgo zeigt ein kurioser Fund, dass Polizeiarbeit nicht immer todernst ist.

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