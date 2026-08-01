Werden ihre Träume wahr?Jetzt ohne Werbung streamen
Born Famous - Fluch oder Segen?
Folge 6: Werden ihre Träume wahr?
109 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Im Finale von "Born Famous" stehen wichtige Entscheidungen an: Josie Scholl feiert ihren 18. Geburtstag und blickt gespannt auf ihre gesundheitliche Zukunft. Diego Pooth sucht in Florida nach der Geschäftsidee, die seinen Durchbruch bringen könnte. Summer Terenzi reist nach Nashville, um ihre Musikkarriere voranzutreiben. Gloria-Sophie Burkandt kämpft in Miami für ihre eigene Vision und um die Anerkennung ihres Vaters.
Alle Staffeln im Überblick
Born Famous - Fluch oder Segen?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Constantin Entertainment GmbH