Boss
Folge 3: Die Stadt und der Müll
57 Min.Ab 12
Bei Bürgermeister Kane mehren sich die Nebenwirkungen des Medikaments, das er sich auf dem Schwarzmarkt verschafft hat. Doch selbst seiner Frau Meredith gegenüber versucht er nach wie vor, die Fassade des gesunden Mannes aufrechtzuerhalten.
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Boss
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
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