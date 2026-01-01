Staffel 1Folge 5
Boss
Folge 5: Drei Tage
53 Min.Ab 12
Den Bürgermeister von Chicago holt seine Vergangenheit ein. Die Presse hat Wind davon bekommen, dass Kane es zu verantworten hatte, dass die gefährliche Chemikalie Triethylen in die Trinkwasserversorgung der Region gelangen konnte.
Boss
