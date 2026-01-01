Boss
Folge 4: Wind aus den Segeln
57 Min.Ab 12
Tom Kane ist angeschlagen. Auch wenn sein Umfeld noch nichts von seinem Zustand weiß, fühlt sich der Bürgermeister beruflich wie privat auf einer Abwärtsspirale. Wer in der Politik Schwächen zeigt, wird schnell dafür bestraft.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
