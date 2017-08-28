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Breaking the Day

Red Bull TVStaffel 1Folge 1vom 28.08.2017
Adventure-Doku: Ein Testpilot wird Vater

Adventure-Doku: Ein Testpilot wird VaterJetzt kostenlos streamen

Breaking the Day

Folge 1: Adventure-Doku: Ein Testpilot wird Vater

46 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 12

Testpilot Elliot Seguin muss sich entscheiden, ob er als werdender Vater ein Experimentalflugzeug bauen und fliegen soll.

Weitere Folgen in Staffel 1

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