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Breaking the Day

Red Bull TVStaffel 1Folge 4vom 28.08.2017
Adventure-Doku: Todesmutige Muscheljäger in Galizien

Adventure-Doku: Todesmutige Muscheljäger in GalizienJetzt kostenlos streamen

Breaking the Day

Folge 4: Adventure-Doku: Todesmutige Muscheljäger in Galizien

44 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 12

In Nordspanien riskieren Percebeiros (Seepockenjäger) ihr Leben, um die begehrteste Art der Rankenfußkrebse zu fangen.

Weitere Folgen in Staffel 1

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