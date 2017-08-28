Staffel 1Folge 4vom 28.08.2017
Adventure-Doku: Todesmutige Muscheljäger in GalizienJetzt kostenlos streamen
Breaking the Day
Folge 4: Adventure-Doku: Todesmutige Muscheljäger in Galizien
44 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 12
In Nordspanien riskieren Percebeiros (Seepockenjäger) ihr Leben, um die begehrteste Art der Rankenfußkrebse zu fangen.
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Breaking the Day
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Genre:Abenteuer, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
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