Staffel 1Folge 5vom 28.08.2017
Breaking the Day
Folge 5: Reiterin im Sattel
43 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 12
Zwei Jahre nach ihrem Genickbruch bereitet sich die professionelle Rodeo-Reiterin Kaila Mussell nun darauf vor, wieder aufs Pferd zu steigen.
Breaking the Day
Genre:Abenteuer, Unterhaltung
12
Copyrights:© Red Bull Media House
