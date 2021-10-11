Betty, Daniela, Enie versus Christian, Mustafa, DanielJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 11.10.2021: Betty, Daniela, Enie versus Christian, Mustafa, Daniel
43 Min.Folge vom 11.10.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Bettina Schliephake-Burchardt, Enie van de Meiklokjes, Christian Hümbs und Daniel Boschmann) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2020
