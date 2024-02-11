Building Roots - Verwurzelt in Colorado
Folge vom 11.02.2024: Die Mehrzweck-Scheune
44 Min.Folge vom 11.02.2024
Nach einer langen Karriere bei den Marines haben sich Gabriel und Nichole auf einem 40 Hektar großen Stück Paradies im Süden Colorados niedergelassen. Obwohl das kleine, renovierte Bauernhaus auf ihrem Grundstück die perfekte Größe für das Paar hat, wird es ziemlich eng, wenn die Großfamilie zusammenkommt. Deshalb haben sie Ben und Cristi Dozier mit einer großen Idee beauftragt: Sie wollen die Scheune zu einem Veranstaltungsraum umbauen. Das Designerduo möchte viele der industriellen Materialien der Scheune wiederverwenden und dem historischen Raum einen neuen Zweck verleihen. Aber kann die alte Lagerscheune das Fundament für die Träume des Ehepaars werden?
