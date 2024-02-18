Building Roots - Verwurzelt in Colorado
Folge vom 18.02.2024: Ein Alptraum in Rosa
45 Min.Folge vom 18.02.2024
Ein Ehepaar kaufte ein Haus bei Pagosa mit unglaublichem Bergblick, aber die rosafarbene Stuckverkleidung sorgt für den falschen Wow-Effekt. Das Haus steht auf vier Hektar Grund mit tollen Aussichten und vielen Wanderwegen. Die Familie möchte das Haus renovieren und in der freien Natur ihre Kinder großziehen. Ben und Cristi öffnen das Haus, um die umgebende Landschaft in den Fokus zu rücken und verwenden natürliche Materialien, um einen behaglichen Rückzugsort im skandinavischen Stil zu schaffen.
