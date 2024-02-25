Building Roots - Verwurzelt in Colorado
Folge vom 25.02.2024: Ab nach Nashville
45 Min.Folge vom 25.02.2024
Die Doziers machen sich auf den Weg nach Nashville, wo sie die neuen Kunden Camille und Kevin kennenlernen, die sich in Ben und Cristis Designstil verliebt und sie gebeten haben, für ihre Renovierung die Staatsgrenzen zu übertreten. Das Haus des jungen Paares ist ein wichtiger Teil ihres Lebens: Sie haben im Hof geheiratet, beide haben in den Mauern des Hauses kleine Unternehmen gegründet, und nun sind sie bereit, die Schönheit des Anwesens in das Innere des Hauses zu bringen. Ben und Cristi nehmen mit Hilfe eines örtlichen Bauunternehmens die Teile des Hauses auseinander und setzen sie wieder zusammen, so dass die Aussicht auf den Fluss zum Mittelpunkt des Hauses wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.