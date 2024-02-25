Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Building Roots - Verwurzelt in Colorado

Ab nach Nashville

HGTVFolge vom 25.02.2024
Ab nach Nashville

Ab nach NashvilleJetzt kostenlos streamen

Building Roots - Verwurzelt in Colorado

Folge vom 25.02.2024: Ab nach Nashville

45 Min.Folge vom 25.02.2024

Die Doziers machen sich auf den Weg nach Nashville, wo sie die neuen Kunden Camille und Kevin kennenlernen, die sich in Ben und Cristis Designstil verliebt und sie gebeten haben, für ihre Renovierung die Staatsgrenzen zu übertreten. Das Haus des jungen Paares ist ein wichtiger Teil ihres Lebens: Sie haben im Hof geheiratet, beide haben in den Mauern des Hauses kleine Unternehmen gegründet, und nun sind sie bereit, die Schönheit des Anwesens in das Innere des Hauses zu bringen. Ben und Cristi nehmen mit Hilfe eines örtlichen Bauunternehmens die Teile des Hauses auseinander und setzen sie wieder zusammen, so dass die Aussicht auf den Fluss zum Mittelpunkt des Hauses wird.

Alle verfügbaren Folgen