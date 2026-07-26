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BUNDESWEHR

Feuer frei! - Das Waffenarsenal der Bundeswehr

WELTFolge vom 26.07.2026
Feuer frei! - Das Waffenarsenal der Bundeswehr

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BUNDESWEHR

Folge vom 26.07.2026: Feuer frei! - Das Waffenarsenal der Bundeswehr

52 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Die Schlagkraft einer Armee hängt entscheidend von den Waffen ab, die sich in ihrem Arsenal befinden. Das gilt auch für die Bundeswehr. Obwohl über ihre Einsatzbereitschaft viel diskutiert wird, verfügt die Bundeswehr über hochmoderne und effektive Waffensysteme. Einige dieser Systeme sind in den vergangenen Jahrzehnten bereits erfolgreich bei Auslandmissionen eingesetzt worden. Sie eignen sich im Kampf gegen kleinere Terrororganisationen oder zum Schutz von Feldlagern in Kriegsgebieten.

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